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11.05.2024  09:30   Віталій Хінєвіч

Укрпошта продаватиме на аукціонах посилки, які були незатребувані протягом півроку

Такі посилки компанія виставлятиме на продаж у межах аукціонів на майданчику Prozorro.Sale.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрпошту.
 
Аналогічний підхід є поширеним серед міжнародних поштових операторів і логістичних компаній, таких як Amazon, USPS, FedEx, Royal Mail та багатьох інших.
 
Поштові відправлення, які отримувач не забрав протягом двох тижнів, Укрпошта відправляє назад відправнику. Якщо відправник протягом двох тижнів також не забирає посилку, то вона поступає на спеціально облаштований склад, де зберігається півроку.
 
Впродовж цього періоду і отримувач, і відправник мають право за заявою отримати посилку. Якщо вони з якихось причин цього не зробили, то відтепер посилка може бути продана на аукціоні. Таким чином компанія отримає можливість компенсувати витрати, які вона понесла на логістику та зберігання поштових відправлень протягом цього періоду.
 
"Початкова ціна за кожну незатребувану посилку становить десять гривень. Посилки об'єднані в палети, які містять до 100 одиниць, і продаються як один лот. Лоти формуватимуться рандомно, а всі посилки продаватимуться нерозпакованими із видаленням адресної інформації. Ані компанія, ані потенційні покупці до оголошення результатів аукціону не знатимуть, що вони містять. Для усунення можливості корупційної складової щодо формування лотів працівники компанії не можуть брати участь в аукціонах",- йдеться у повідомленні.
 
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Тэги:  укрпошта
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