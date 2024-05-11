11.05.2024 08:30 Віталій Хінєвіч

Окупанти на Харківщині спричинили 5 пожеж

Протягом доби з 10 по 11 травня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.



Окупанти на Харківщині спричинили 5 пожеж



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Протягом доби ворожі війська своїми обстрілами спричинили 5 пожеж в природних екосистемах Харківщини. Горіла хвойна підстилка в лісових масивах та суха трава на території прифронтових населених пунктів Ізюмського та Харківського районів.

Найбільша пожежа площею 4 га виникла у с. Піски-Радьківські Борівської громади, решта у с. Борщова і Черкаські Тишки Харківського району. Всі вони були оперативно ліквідовані силами ДСНС.

Під час однієї з побутових пожеж вогнеборці врятували 4 людей. Вона виникла о 08:26 у житловій багатоповерхівці на вул. Олександра Зубарєва у Харкові. Горів балкон у квартирі на 5-му поверсі. Площа горіння склала 13 кв.м. Її вдалось загасити о 09:12. Також евакуйовано на свіже повітря ще 15 мешканців будинку.

Завдяки оперативним діям бійців ДСНС жертв та постраждалих вдалось уникнути. Причина виникнення загоряння з’ясовується.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 116 одиниць вибухонебезпечних предметів.

За цей період рятувальниками здійснено 39 оперативних виїздів, з яких:

27 – на ліквідацію пожеж, 5 з яких спричинили ворожі обстріли;

1 – проведення аварійно-рятувальних робіт;

6 – на допомогу населенню;

5 – інші виїзди.

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