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11.05.2024  08:15   Віталій Хінєвіч

На Куп’янському напрямку відбито 13 атак ворога

На Сіверському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
 
На Слобажанському  напрямку Нашими воїнами відбито 9 атак в районах населених пунктів Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лук’янці, Огірцеве, Гатище, Плетенівка Харківської області.
 
На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 13 атак в районах населених пунктів Синьківка, Берестове Харківської області; Стельмахівка Луганської області.
 
Під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
 
Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти: Веселе, Вовчанськ, Вовчанські Хутори Харківської області.
 
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Тэги:  агрессия россии, харків
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