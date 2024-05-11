11.05.2024 07:28 Рита Парфенова

11 травня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Цього дня в світі відзначаються неформальні свята шлунка та блаженного байдикування.





День «Їж усе, що хочеш» є справжнім бенкетом для тих, хто постійно сидить на новомодних дієтах, адже саме 11 травня можна порушувати всі правила харчування. Цього дня кожен має право від душі “нагодувати свій шлунок” улюбленими стравами, які, найчастіше, містять велику кількість калорій і не дуже корисні для здоров’я.



Прихильники Дня прасованих шнурків вважають, що день варто присвятити блаженному байдикуванню. Усім відома фраза: “Зараз, тільки шнурки попрасую”, яка означає відмову від виконання будь-якого прохання. Вважається, що у кожного, незалежно від роду занять, протягом року має бути хоча б один день, коли можна повністю розслабитися та провести час без рутини.

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Щорічно другої суботи травня відзначається Всесвітній день справедливої торгівлі, а травень вважається місяцем справедливої торгівлі.



Справедлива торгівля – це громадський рух, покликаний відстоювати міжнародні стандарти та громадську політику щодо маркованих та немаркованих товарів.



Основна увага приділяється товарам, що експортуються з країн у розвинені.



Товарами справедливої торгівлі можуть бути такі продукти харчування, як чай, кава, какао, банани, а також предмети ремісничого виробництва та одяг.



Головне – щоб вони були зроблені без застосування рабської та дитячої праці.

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Другої суботи травня відзначається Всесвітній день мігруючих птахів. Його девіз – «Птахи, що мігрують, і люди — разом через час» – прагне підкреслити нерозривний зв'язок людей і птахів.



Як відомо, людина з давніх-давен захоплювалася мігруючими птахами. Людина спостерігала птахів у всі пори року, фіксувала зміни їх довкілля, намагалася знайти застосування птахам у своїй господарській діяльності. Доказами цього є численні легенди, оповіді, записи, знайдені практично у всіх заселених куточках планети.



Історичною передумовою Дню стала Міжнародна конвенція з охорони птахів, підписана в 1906 році.



У наші дні Всесвітній день мігруючих птахів — це глобальна екологічна кампанія, мета якої полягає в тому, щоб розширити знання про мігруючих птахів, їх місця проживання та шляхи пересування.

Прикмети дня

Наші пращури намагалися якнайбільше часу провести на вулиці, вважаючи, що теплий вітер у цей день приносить здоров’я.

Що не можна робити 11 травня

Не рекомендують стригти волосся та нігті немовляті.

Також не бажано проколювати вуха.

Пропозицію руки та серця також варто перенести на інший день.

Також цього дня

330 року імператор Костянтин Великий освятив під ім'ям Константинополь нову столицю своєї імперії, закладену в 326 році на місці давньогрецької колонії Візантія. Місто неодноразово ставало головною метою набігів народів, що оточували Візантійську імперію: персів, арабів, болгар, печенігів. Після захоплення турками наприкінці травня 1453 року Візантійська імперія впала, місто стало столицею Османської імперії і отримало нову назву - Стамбул.



868 – китайський чернець Ван Цзе виготовив «Алмазну сутру». Це найдавніший з тих, що дійшли до наших днів, точно датований друкований документ.



1811 – у Сіамі (нинішній Таїланд) народилися зрощені близнюки Чанг та Енг Банкери, що дали назву у подальшому «сіамським близнюкам».



1904 – народився Сальвадор Далі, іспанський живописець-сюрреаліст, любитель поточного годинника та тигрів, що вистрибують з рота карасів.



1916 – німецький фізик Альберт Ейнштейн публічно заявив, що «усьому цьому світі щодо». І хоча минуло понад 100 років, у цьому світі мало що змінилося.



1927 – утворено Американську академію кіномистецтв. За два роки Академія почала визначати лауреатів року, а з 1931-го почала вручати переможцям «Оскари».



1931 – банкрутством австрійського банку «Кредит-Анштальт» розпочалася фінансова криза у Центральній Європі.



1949 – Королівство Сіам перейменовується на Таїланд.



1949 – у Нью-Йорку продано перший фотоапарат «Полароїд». Коштував він тоді 89 доларів 95 центів.



1981 – у Лондоні відбулася прем'єра мюзиклу Ендрю Ллойда Веббера «Кішки».



2000 – в Індії народилася мільярдна мешканка цієї держави – Аста Арора.



2003 – Пол Маккартні став першим рок-музикантом, удостоєним честі виступити на легендарній арені Колізею. На концерті були присутні лише 400 глядачів, квитки для яких продавалися на спеціальному аукціоні.



2014 – псевдореферендуми у Донецькій та Луганській за статусом цих областей.

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем відзначають: Кирило, Мефодій, Никодим, Софроній.

за Юліанським календарем відзначають: Віталій, Ганна, Кирило, Максим.