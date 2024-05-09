09.05.2024 17:05 Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов виступив на Міжнародному саміті міст і регіонів

Другий Міжнародний саміт міст і регіонів проходить у рамках Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України сьогодні, 9 травня, в столиці країни.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Захід відкрив Президент України Володимир Зеленський. Також у саміті взяла участь президентка Європарламенту Роберта Мецола.

Саміт присвячений темі комплексного відновлення постраждалих від війни громад, актуальним проблемам регіонів та питанням переселенців.

Харківський міський голова Ігор Терехов взяв участь у дискусійний панелі щодо гуманітарних викликів для внутрішньо переміщених осіб.

Мер зазначив, що Харків має успішний досвід розміщення та реабілітації переселенців. За його словами, сьогодні кількість ВПО в місті сягає пів мільйона і при цьому продовжує зростати.

«Харків активно підтримує і приймає переселенців з 2014 року. І сьогодні нам потрібно зробити все, аби повноцінно інтегрувати цих людей у наші громади, щоб вони в жодному разі не відчували себе покинутими, а могли знайти повноцінну роботу, мали де жити і що їсти.

Наприклад, у Харкові вже два роки безоплатно курсує весь громадський транспорт. Ми щодня годуємо по 41 тисячі осіб безкоштовними гарячими обідами. Діти ВПО навчаються в метрошколі і підуть до першої підземної школи разом з харківʼянами. У місті багато років діють пільгові програми з придбання житла переселенцями. Ми зацікавлені в прищепленні нашої харківської ментальності кожному, хто вирішив обрати Харків своєю новою домівкою», - зазначив Ігор Терехов.

У своєму виступі мер також акцентував увагу на важливості подолати енергетичні проблеми міста та підготувати його до стабільного проходження наступного опалювального сезону.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що першочерговим питанням, на якому міська влада акцентує увагу під час перемовин з іноземними делегаціями, є захист неба над Харковом.