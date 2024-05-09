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09.05.2024  16:50   Віталій Хінєвіч

Протягом тижня у Харківській області знищено більше 4100 вибухонебезпечних предметів

З 1 по 8 травня включно піротехнічні підрозділи в Харківській області розмінували майже 219 гектарів територій, виявили та знешкодили 4134 вибухонебезпечних предметів.

 
Про це повідомили в Департаменті цивільного захисту Харківської ОВА, передає РЕДПОСТ.
 
Окрім того, протягом тижня зведені підрозділи саперів обстежили 166,48 гектарів сільгоспугідь, понад чотири з половиною кілометри ділянок автодоріг, більш як 1,2 кілометра газопроводів, майже 30 кілометрів ліній електропередач, а також перевірили 14 об'єктів.  До електромережі підключили 66 абонентів та 13274 – повторно.
 
Впродовж 8 травня піротехнічні підрозділи розмінували понад 30 гектарів територій, понад 24 гектари сільськогосподарських угідь, майже півкілометра ділянок автодоріг, 3,8 кілометра ліній електропередач та більш як 200 метрів газопроводів. Виявлено та знешкоджено 1045 вибухонебезпечних предметів. 
 
Нагадуємо, про виявлені підозрілі предмети чи засоби ураження необхідно невідкладно повідомити правоохоронців та аварійні служби за номерами телефонів: 101, 102. Обов'язково дочекайтеся прибуття слідчо-оперативної групи.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулї доби рятувальники 11 разів виїжджали на гасіння пожеж.
 
Тэги:  міни, харків
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