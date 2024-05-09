Комунальники прикрасили харківський проспект

Харківські комунальники змінили розмежувальну смугу
Як повідомляє РЕДПОСТ, фахівці СКП «Харківзеленбуд» прикрасили розмежувальну смугу на пр. Науки камінням кольорів державного прапора.
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що фахівці Харківської міської філії «Газмережі» проводитимуть аварійні роботи на розподільному газопроводі в Новобаварському районі міста з 11 травня по 12 травня.
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