    
Главная Новини Харкова Дороги та транспорт Комунальники прикрасили харківський проспект
09.05.2024  17:21   Дмитро Колонєй

Комунальники прикрасили харківський проспект

Харківські комунальники змінили розмежувальну смугу

Як повідомляє РЕДПОСТ, фахівці СКП «Харківзеленбуд» прикрасили розмежувальну смугу на пр. Науки камінням кольорів державного прапора.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що фахівці Харківської міської філії «Газмережі» проводитимуть аварійні роботи на розподільному газопроводі в Новобаварському районі міста з 11 травня по 12 травня.

Тэги:  дороги, впорядкування, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
01.05 Дороги та транспорт Харківські дорожники показали, де працювали над відновленням вулиць 29.04 Дороги та транспорт Дорожники зробили комфортнішим проїзд вулицями у центрі Харкова 23.04 Дороги та транспорт Комунальники відновили покриття низки харківських вулиць
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 