09.05.2024 17:50 Віталій Хінєвіч

Працевлаштувався до окупаційної адміністрації: мешканець селища Дворічна добровільно вирішив працювати на ворога

У липні 2022 року він обійняв працевлаштувався до окупаційної адміністрації та став «и. о. старшего инспектора-дежурного Двуречанского территориального управления».

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Дізнанням встановлено, що 53-річний мешканець селища Дворічна під час окупації населеного пункту добровільно вирішив працювати на ворога. У липні 2022 року він обійняв працевлаштувався до окупаційної адміністрації та став «и. о. старшего инспектора-дежурного Двуречанского территориального управления».

Колаборант вів журнал відвідувачів і здійснював контроль за пропускним режимом до адміністративної будівлі.

Після деокупації чоловік, щоб не нести відповідальність за вчинене, переховувався на території Харківської області. Але це не допомогло — завдяки злагодженим діям правоохоронних органів колаборанта викрито.

Куп’янською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 53-річного чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що СБУ затримала у Харкові молодого блогера за просування ідеології комунізму.