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09.05.2024  17:50   Віталій Хінєвіч

Працевлаштувався до окупаційної адміністрації: мешканець селища Дворічна добровільно вирішив працювати на ворога

У липні 2022 року він обійняв працевлаштувався до окупаційної адміністрації та став «и. о. старшего инспектора-дежурного Двуречанского территориального управления».

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Дізнанням встановлено, що  53-річний мешканець селища Дворічна під час окупації населеного пункту добровільно вирішив працювати на ворога. У липні 2022 року він обійняв працевлаштувався до окупаційної адміністрації та став «и. о. старшего инспектора-дежурного Двуречанского территориального управления».
 
Колаборант вів журнал відвідувачів і здійснював контроль за пропускним режимом до адміністративної будівлі.
 
Після деокупації чоловік, щоб не нести відповідальність за вчинене, переховувався на території Харківської області. Але це не допомогло — завдяки злагодженим діям правоохоронних органів колаборанта викрито.
 
Куп’янською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 53-річного чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що СБУ затримала у Харкові молодого блогера за просування ідеології комунізму.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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