05.05.2024 11:40 Дмитро Колонєй

Ігор Терехов: Харків - це символ стійкості України

Мер Харкова Ігор Терехов прокоментував зустріч з Послом Німеччини Мартіном Єгером.



Ігор Терехов: Харків - це символ стійкості України



Як повідомляє РЕДПОСТ , мер Харкова Ігор Терехов, коментуючі пермовини із немецьким дипломатом, зазначив, що Харків сьогодні - це набагато більше, ніж просто місто. Харків - це символ стійкості України.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

"Саме тому вкрай важливо не гаяти часу, а діяти рішуче і спрямувати всі зовнішні та внутрішні ресурси на зміцнення її оборони: повітряні, військові, економічні та енергетичні. Кожен аспект має вирішальне значення, адже на кону життя понад мільйона людей.

У цьому контексті дуже багато значить підтримка Німеччини, яка вже фінансує розробку проектів в рамках Генерального плану міста, модернізацію транспортної інфраструктури, відновлення пошкоджених об'єктів, а також активно допомагає залучати іноземні інвестиції для подальшої реконструкції.

І особлива подяка Послу Німеччини Мартіну Єгеру за сприяння у цих процесах.", - підсумував Ігор Терехов.