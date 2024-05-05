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05.05.2024  11:40   Дмитро Колонєй

Ігор Терехов: Харків - це символ стійкості України

Мер Харкова Ігор Терехов прокоментував зустріч з Послом Німеччини Мартіном Єгером.


Ігор Терехов: Харків - це символ стійкості України
Як повідомляє  РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов, коментуючі пермовини із немецьким дипломатом, зазначив, що Харків сьогодні - це набагато більше, ніж просто місто. Харків - це символ стійкості України.
 
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"Саме тому вкрай важливо не гаяти часу, а діяти рішуче і спрямувати всі зовнішні та внутрішні ресурси на зміцнення її оборони: повітряні, військові, економічні та енергетичні. Кожен аспект має вирішальне значення, адже на кону життя понад мільйона людей.  
 
У цьому контексті дуже багато значить підтримка Німеччини, яка вже фінансує розробку проектів в рамках Генерального плану міста, модернізацію транспортної інфраструктури, відновлення пошкоджених об'єктів, а також активно допомагає залучати іноземні інвестиції для подальшої реконструкції.
 
І особлива подяка Послу Німеччини Мартіну Єгеру за сприяння у цих процесах.", - підсумував Ігор Терехов. 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що за словами Мартіна Єґера уряд Німеччини зробить все можливе для відбудови та розвитку Харкова.
Тэги:  ігор терехов, допомога, харків
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