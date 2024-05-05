05.05.2024 12:17 Дмитро Колонєй

Нехай світле свято Великодня додасть нам нових сил у нашій боротьбі за правду і справедливість - Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов завітав до кількох храмів, де привітав харків’ян з Великоднем.



Нехай світле свято Великодня додасть нам нових сил у нашій боротьбі за правду і справедливість - Ігор Терехов



Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов завітав у храми та привітав мешканців Харкова зі святом.

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Нехай світле свято Великодня додасть нам нових сил у нашій боротьбі за правду і справедливість.

Він також нагадав містянам, що необхідно памʼятати про безпеку. бо навіть цей день росіяни можуть знову спробувати використати у своїх терористичних цілях.

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