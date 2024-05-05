    
Главная Новини Харкова ЖКГ Комунальники Харкова усувають наслідки ворожого удару
05.05.2024  11:00   Дмитро Колонєй

Комунальники Харкова усувають наслідки ворожого удару

Продовжується впорядкування в Новобаварському районі Харкова.

Усувають наслідки ворожого удару комунальники Харкова

Як повідомляє РЕДПОСТ, працівники КП «Харківблагоустрій» усувають наслідки обстрілу в Новобаварському районі. Прибирається скло та габаритне сміття.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Усувають наслідки ворожого удару комунальники Харкова

Усувають наслідки ворожого удару комунальники Харкова

 

Тэги:  обстріл, впорядкування, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
05.05 Надзвичайні події Російські військові влучили у приватний будинок у Харкові 05.05 Надзвичайні події У Харкові зростає кількість поранених через денний удар по місту 05.05 Надзвичайні події Стало відомо куди влучили загарбники у Харкові
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 