Комунальники Харкова усувають наслідки ворожого удару

Продовжується впорядкування в Новобаварському районі Харкова.
Як повідомляє РЕДПОСТ, працівники КП «Харківблагоустрій» усувають наслідки обстрілу в Новобаварському районі. Прибирається скло та габаритне сміття.
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