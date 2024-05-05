05.05.2024 10:32 Дмитро Колонєй

Уряд Німеччини зробить все можливе для відбудови та розвитку Харкова - Мартін Єґер

Мер Харкова Ігорь Терехов зустрівся з послом Німеччини в Україні Мартіном Єґером.



Уряд Німеччини зробить все можливе для відбудови та розвитку Харкова - Мартін Єґер



Як повідомляє РЕДПОСТ , у зустрічі харківського міського голови Ігоря Терехова з послом Німеччини в Україні Мартіном Єґером взяв участь віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков та голова Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм.

Посол наголосив на готовності до співпраці.

«Уряд Німеччини зробить все можливе для відбудови та розвитку Харкова. Зокрема, ми допомагаємо усувати пошкодження в університеті імені Каразіна - незабаром відновимо всі 500 вікон, які були вибиті внаслідок обстрілу взимку. Також дуже важливо допомогти місту у відновленні енергетичних потужностей», - зазначив Мартін Єґер.

Сторони також обговорили питань посилення протиповітряної оборони та підготовки міста до опалювального сезону.

Ігор Терехов подякував українському уряду та німецьким партнерам за підтримку.

«Нам потрібні конкретні кроки щодо постачання обладнання та систем ППО. Ми не можемо чекати закінчення війни, адже Харків треба захищати і відбудовувати вже зараз», - наголосив мер.

Нагадаємо,раніше, РЕДПОСТ писав, що у Харкові потужна міжнародна делегація побачила своїми очима зруйновану ворогом Північну Салтівку.