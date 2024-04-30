30.04.2024 17:15 Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов: Харкову важливо якнайшвидше отримати кошти на підготовку до опалювального сезону

Харківський міський голова Ігор Терехов сьогодні, 30 квітня, взяв участь у позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, присвяченому підготовці Харкова до наступного опалювального сезону.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Мер підкреслив важливість прискорення постачання до міста обладнання, необхідного для сталого проходження зимового періоду, аби фахівці встигли встановити та підключити його до системи опалення.

«Ми надали повний перелік місць, де можна вже зараз замовити потрібне устаткування в готовому варіанті. І для нас надзвичайно важливо, аби процес виділення коштів з резервного фонду на допомогу Харкову прискорився. Бо попит на придбання - великий, часу обмаль, а нам це обладнання треба ще доставити та встановити. Крім цього, дуже прошу пропрацювати питання звільнення від оплати його розмитнення», - зазначив Ігор Терехов.

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