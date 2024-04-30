Ігор Терехов: Харкову важливо якнайшвидше отримати кошти на підготовку до опалювального сезону

Харківський міський голова Ігор Терехов сьогодні, 30 квітня, взяв участь у позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, присвяченому підготовці Харкова до наступного опалювального сезону.
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Відмінний день для вирішення старих проблем та завершення справ. Рішення можуть бути не ідеальними, проте цілком прийнятними та оптимальними.
У Харкові на небі не буде жодної хмаринки. Без опадів.
В останній день квітня професійне свято в Україні відзначають прикордонники.
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