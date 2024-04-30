30.04.2024 17:37 Дмитро Колонєй
На Харківщині спіймали на гарячому чоловіка, який торгував боєприпасами
На Харківщині закінчилася кар'єра протизаконного торгівця зброєю.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, 57-річний чоловік з Люботина нелегально придбав корпус ручної осколкової гранати дистанційної дії Ф-1 та уніфікований запал ручної гранати УЗРГМ, які в подальшому зберігав у себе вдома.
Потім він запропонував своєму знайомому придбати у нього боєприпаси, які той погодився купити за 2500 гривень.
30 квітня 2024 року у м. Люботин правоохоронці затримали ділка.
Наразі вирішується питання щодо арешту підозрюваного. Встановлюються всі фігуранти вказаного кримінального провадження, триває слідство.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
писав про суд у Харкові над киянином, який продав зброї
на десятки тисяч.
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