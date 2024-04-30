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30.04.2024  17:37   Дмитро Колонєй

На Харківщині спіймали на гарячому чоловіка, який торгував боєприпасами

На Харківщині закінчилася кар'єра протизаконного торгівця зброєю.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 57-річний чоловік з Люботина нелегально придбав корпус ручної осколкової гранати дистанційної дії Ф-1 та уніфікований запал ручної гранати УЗРГМ, які в подальшому зберігав у себе вдома. 
 
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Потім він запропонував своєму знайомому придбати у нього боєприпаси, які той погодився купити за 2500 гривень.
 
 
30 квітня 2024 року у м. Люботин правоохоронці затримали ділка.
 
 
Наразі вирішується питання щодо арешту підозрюваного. Встановлюються всі фігуранти вказаного кримінального провадження, триває слідство. 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про суд у Харкові над киянином, який продав зброї на десятки тисяч.
 
Тэги:  кримінал, зброя, харків
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