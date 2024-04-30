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30.04.2024  17:07   Дмитро Колонєй

Харківські борці стали найсильнішими на чемпіонаті України

Харківські сполртсмени здобули перемоги на першісті України.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, у Тячіві Закарпатської області відбувся чемпіонат України з греко-римської боротьби серед спортсменів до 20-ти років, на якому харківські борці здобули дві золоті та дві бронзові медалі.
 
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  • Золото у ваговій категорії до 82 кг «золото» виборов Рамазан Пашаєв. Він успішно дійшов до фіналу, де переміг Івана Цибанєва з Донецької області.
  • Переможцем став й Дмитро Стрижекозін. У ваговій категорії до 130 кг він здолав усіх своїх суперників, зокрема у фіналі Антона Петрину з Київської області.
  • Бронзові медалі у ваговій категорії до 97 кг здобули Павло Торяник та Максим Головатий.
 
За підсумками чемпіонату збірна Харківської області посіла третє загальнокомандне місце. Друге було за борцями Закарпатської області, а перше вибороли кияни.
 
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