30.04.2024 17:07 Дмитро Колонєй
Харківські борці стали найсильнішими на чемпіонаті України
Харківські сполртсмени здобули перемоги на першісті України.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, у Тячіві Закарпатської області відбувся чемпіонат України з греко-римської боротьби серед спортсменів до 20-ти років, на якому харківські борці здобули
дві золоті та дві бронзові медалі.
-
Золото у ваговій категорії до 82 кг «золото» виборов Рамазан Пашаєв. Він успішно дійшов до фіналу, де переміг Івана Цибанєва з Донецької області.
-
Переможцем став й Дмитро Стрижекозін. У ваговій категорії до 130 кг він здолав усіх своїх суперників, зокрема у фіналі Антона Петрину з Київської області.
-
Бронзові медалі у ваговій категорії до 97 кг здобули Павло Торяник та Максим Головатий.
За підсумками чемпіонату збірна Харківської області посіла третє загальнокомандне місце. Друге було за борцями Закарпатської області, а перше вибороли кияни.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0