У поліції розповіли подробиці щодо поранених через ворожий удар по Харкову

30.04.2024 16:43 Дмитро Колонєй

Очильник Нацполіції Володимир Тимошко розповів про наслідки влучання російських боєприпасів в Харкові у телеефірі.

Як повідмоляє РЕДПОСТ , керівник Нацполіції Володимир Тимошко розповів, що серед поранених внаслідок російського обстрілу – брат-близнюк загиблого 25-річного чоловіка. Їх батько також працює на залізниці. Він знаходився неподалік влучання. У нього гостра реакція на стрес. Легкі поранення отримали двоє поліцейських.

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«Останні удари по місту не пов’язані з намаганням ворога влучити в об’єкти інфраструктури. Це більш схоже на хаотичне бомбардування з метою залякування населення, терору, виняткового цинізму, виняткової ненависті до всього, що є в Харкові. Це тупа нелюдська ненависть. Давайте не шукати логіку в діях ворога. Логіка властива істотам, які мають розум».