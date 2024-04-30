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30.04.2024  16:43   Дмитро Колонєй

У поліції розповіли подробиці щодо поранених через ворожий удар по Харкову

Очильник Нацполіції Володимир Тимошко розповів про наслідки влучання російських боєприпасів в Харкові у телеефірі.

 
Як повідмоляє РЕДПОСТ, керівник Нацполіції  Володимир Тимошко розповів, що серед поранених внаслідок російського обстрілу – брат-близнюк загиблого 25-річного чоловіка. Їх батько також працює на залізниці. Він знаходився неподалік влучання. У нього гостра реакція на стрес. Легкі поранення отримали двоє поліцейських.
 
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«Останні удари по місту не пов’язані з намаганням ворога влучити в об’єкти інфраструктури. Це більш схоже на хаотичне бомбардування з метою залякування населення, терору, виняткового цинізму, виняткової ненависті до всього, що є в Харкові. Це тупа нелюдська ненависть. Давайте не шукати логіку в діях ворога. Логіка властива істотам, які мають розум». 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що вранці 30 квітня 2024 року окупанти завдали ударів по цивільній інфраструктурі в центральній частині міста Харкова.
 
Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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