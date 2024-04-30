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30.04.2024  10:27   Рита Парфенова

Є загиблий та поранені: Ігор Терехов розповів про наслідки обстрілу Харкова

Одна людина загинула, двоє поранені внаслідок обстрілу Харкова вранці 30 квітня


Фото з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міського голову Ігоря Терехова, попередньо - два прильоти у Київському та Холодногірському районах. По цивільних обʼєктах.

У Київському районі - знову, як і вчора, потрапляння у районі житлової забудови.  Щодо постраждалих та руйнувань - інформація уточнюється.

Є попередня інформація про одного загиблого та двох поранених у Холодногірському районі.

Водночас, загроза повторних пусків КАБів по місту ще зберігається. Будьте обережні.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що увечері 29 квітня військові росії нанесли удари авіабомбами по центру Харкова.

 

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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