30.04.2024 10:27 Рита Парфенова

Є загиблий та поранені: Ігор Терехов розповів про наслідки обстрілу Харкова

Одна людина загинула, двоє поранені внаслідок обстрілу Харкова вранці 30 квітня



Фото з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міського голову Ігоря Терехова, попередньо - два прильоти у Київському та Холодногірському районах. По цивільних обʼєктах.

У Київському районі - знову, як і вчора, потрапляння у районі житлової забудови. Щодо постраждалих та руйнувань - інформація уточнюється.



Є попередня інформація про одного загиблого та двох поранених у Холодногірському районі.

Водночас, загроза повторних пусків КАБів по місту ще зберігається. Будьте обережні.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що увечері 29 квітня військові росії нанесли удари авіабомбами по центру Харкова.