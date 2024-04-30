Є загиблий та поранені: Ігор Терехов розповів про наслідки обстрілу Харкова

Одна людина загинула, двоє поранені внаслідок обстрілу Харкова вранці 30 квітня
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міського голову Ігоря Терехова, попередньо - два прильоти у Київському та Холодногірському районах. По цивільних обʼєктах.
У Київському районі - знову, як і вчора, потрапляння у районі житлової забудови. Щодо постраждалих та руйнувань - інформація уточнюється.
Є попередня інформація про одного загиблого та двох поранених у Холодногірському районі.
Водночас, загроза повторних пусків КАБів по місту ще зберігається. Будьте обережні.
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