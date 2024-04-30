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30.04.2024  10:41   Рита Парфенова

Кількість постраждалих внаслідок удару по Харкову зросла (оновлено)

Зростає кількість постраждалих від вранішнього удару по Харкову.


Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міського голову Ігоря Терехова.

«Уточнена інформація по постраждалим. Загиблий один, семеро поранених», – написав мер Харкова у своєму телеграм-каналі.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що внаслідок обстрілу Холодногорського району Харкова одна людина загинула, дві отримали поранення.

 

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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