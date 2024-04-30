Кількість постраждалих внаслідок удару по Харкову зросла (оновлено)

Зростає кількість постраждалих від вранішнього удару по Харкову.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міського голову Ігоря Терехова.
«Уточнена інформація по постраждалим. Загиблий один, семеро поранених», – написав мер Харкова у своєму телеграм-каналі.
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