30.04.2024 10:41 Рита Парфенова

Кількість постраждалих внаслідок удару по Харкову зросла (оновлено)

Зростає кількість постраждалих від вранішнього удару по Харкову.



Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міського голову Ігоря Терехова.

«Уточнена інформація по постраждалим. Загиблий один, семеро поранених», – написав мер Харкова у своєму телеграм-каналі.

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