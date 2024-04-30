Ігор Терехов привітав прикордонників зі святом

Мер Харкова звернувся з вітальним словом захісників кордонів України.
Привітання Харківського міського голови Ігоря Терехова з Днем прикордонника України опубліковано на сайті міськради, передає РЕДПОСТ.
«Усі, хто стоїть на варті українського кордону, - справжні герої! Ви першими зустріли підступний наступ ворога та дали йому гідну відсіч. Завдяки вашій сміливості та рішучості Україна бореться та наближається до своєї Перемоги.
Дякую за вашу відданість державі та захист національної безпеки! Попри все, разом ми вистоїмо та обов’язково вийдемо на кордони 1991 року.
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Відмінний день для вирішення старих проблем та завершення справ. Рішення можуть бути не ідеальними, проте цілком прийнятними та оптимальними.
У Харкові на небі не буде жодної хмаринки. Без опадів.
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