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30.04.2024  10:17   Рита Парфенова

Ігор Терехов привітав прикордонників зі святом

Мер Харкова звернувся з вітальним словом захісників кордонів України.


Фото: ХМР

Привітання Харківського міського голови Ігоря Терехова з Днем прикордонника України опубліковано на сайті міськради, передає РЕДПОСТ.

«Усі, хто стоїть на варті українського кордону, - справжні герої! Ви першими зустріли підступний наступ ворога та дали йому гідну відсіч. Завдяки вашій сміливості та рішучості Україна бореться та наближається до своєї Перемоги.

Дякую за вашу відданість державі та захист національної безпеки! Попри все, разом ми вистоїмо та обов’язково вийдемо на кордони 1991 року.

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Бажаю всім прикордонникам удачі, бадьорості духу та міці! Нехай на нашій землі запанує злагода, мир, і якнайшвидше настане Перемога України!».
Тэги:  вітання, ігор терехов, харків
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