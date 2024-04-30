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30.04.2024  10:04   

У Харкові чутно вибухи, - Ігор Терехов

Мер Харкова повідомив про обстріл міста.


Фото: РЕДПОСТ

Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі написав про удари по місту.

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«У Харкові чутно вибухи - місто під ударом агресора. Будьте обережні», - пише Харківський міський голова.

Раніше РЕДПОСТ писав, що увечері 29 квітня військові росії нанесли удари авіабомбами по центру Харкова.

 

 

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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