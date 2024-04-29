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29.04.2024  15:31   Дмитро Колонєй

Під Харковом відновлюють зруйновані багатоповерхівки

У передмісті Харкова усувають наслідки ворожих обстрілів.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, селище Старий Салтів значно постраждало від ворожих обстрілів. Ворог прицільно бив по житловій інфраструктурі. У 2023 році в селищі відремонтували чотири багатоповерхових будинки. Наразі тут відновлюють 13 багатоповерхівок, пошкоджених від ворожих обстрілів. Будинки включені до переліку проєктів, які відновлюються за кошти фонду ліквідації наслідків збройної агресії.
 
Серед будівель, які ремонтують один з найбільш пошкоджених будинків, який мав чотири влучання, зруйновані плити перекриття та даху. 
 
 
 
Наразі все відновлено:
  • будівлю утеплено,
  • йдуть роботи по цоколю
  • повністю замінені вікна та двері,
  • облаштовані укриття у підвалі.
 
Також у селищі
  • ввідновлюють заклад освіти
  • розробляється окремий проєкт на будівництво захисної споруди цивільного захисту,
  • ремонтують будівлю амбулаторії загальної практики сімейної медицини Центру надання адміністративних послуг.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківські комунальники у вихідні відремонтували 13 водоводів.
 
Тэги:  агрессия россии, ремонт, харків
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