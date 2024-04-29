29.04.2024 15:00 Віталій Хінєвіч

Заважав гавканням: харків'янин порізав голову безпритульному собаці

Тварина почала стікати кров’ю та скулити, а харківʼянин залишив місце злочину.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

26 квітня 2024 року біля аптеки по вулиці Китаєнка у Харкові 46-річний підозрюваний, перебуваючи у стані алкогольного спʼяніння, завдав ножове поранення в голову безпритульному собаці.

Тварина почала стікати кров’ю та скулити, а харківʼянин залишив місце злочину. Небайдужі перехожі побачили собаку та відвезли його до лікарні, він вижив.

Правоохоронці встановили чоловіка та повідомили йому про підозру.

Зловмисник пояснив свої дії тим, що безпритульний пес заважав, бо постійно гавкав на його собаку.

За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру чоловіку в жорстокому поводженні з безпритульним собакою, вчиненому умисно, з хуліганських мотивів, з особливою жорстокістю, що призвело до тілесних ушкоджень та каліцтва тварини (ч. 3 ст. 299 КК України).

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Раніше РЕДПОСТ писав, що чоловіка з Харківщини, який ґвалтував 11-річного хлопчика, засудили до довічного.