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29.04.2024  15:59   Дмитро Колонєй

Допоможіть знайти: на Харківщині зникла безвісті дівчина-підліток

На Харківщині розшукують 14-річну Ганну Холодову.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, мешканка селища Зідьки Зміївської громади Ганна Холодова 2010 року народження  -  худорлява, блакитноока зі світлим волоссям дівчина - пішла з дому на прогулянку 28 квітня 2024 року о 12:00 та зникла. 
 
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Дівчина була одягнута в спортивну кофту з капюшоном блакитного кольору, чорну футболку, сірі кросівки, темно-коричневі лосини. 
 
 
Правоохоронці прохають громадян, які  володіють будь-якою інформацією про місцеперебування розшукуваної, повідомити до ВП № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області за телефоном +380503055233, 102 чи іншим зручним способом.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, як зниклу дівчину з розрядженим телефоном знайшли на Харківщині.
 
Тэги:  розшук, зникла дитина, харків
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