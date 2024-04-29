29.04.2024 15:59 Дмитро Колонєй
Допоможіть знайти: на Харківщині зникла безвісті дівчина-підліток
На Харківщині розшукують 14-річну Ганну Холодову.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, мешканка селища Зідьки Зміївської громади Ганна Холодова 2010 року народження - худорлява, блакитноока зі світлим волоссям дівчина - пішла з дому на прогулянку 28 квітня 2024 року о 12:00 та зникла.
Дівчина була одягнута в спортивну кофту з капюшоном блакитного кольору, чорну футболку, сірі кросівки, темно-коричневі лосини.
Правоохоронці прохають громадян, які володіють будь-якою інформацією про місцеперебування розшукуваної, повідомити до ВП № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області за телефоном +380503055233, 102 чи іншим зручним способом.
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