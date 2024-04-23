    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На Харківщині чоловік ударив ножем знайомого
23.04.2024  17:30   Віталій Хінєвіч

На Харківщині чоловік ударив ножем знайомого

19 квітня до відділення поліції надійшло повідомлення про те, що до лікарні госпіталізували 37-річного жителя міста Барвінкове з колото-різаною раною грудної клітки.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Правоохоронці вилучили речові докази, у тому числі знаряддя злочину. Також вони встановили обставини злочину та особу зловмисника.
 
У стані алкогольного сп’яніння чоловіки посварилися. В результаті суперечки зловмисник завдав потерпілому удар ножем. Пораненого доставили в лікарню.
 
Зловмисником виявився раніше судимий 33-річний житель району.
 
Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.
 
Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочину. На даний час вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові судитимуть колаборантку з Куп'янська.
 
Тэги:  харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
23.04 Суспільство Ігор Терехов нагородив ліквідаторів аварії на ЧАЕС (фото)   23.04 ЖКГ Ремонтники Харкова усувають наслідки денного удару ворога 23.04 Дороги та транспорт Комунальники відновили покриття низки харківських вулиць
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 