23.04.2024 17:30 Віталій Хінєвіч

На Харківщині чоловік ударив ножем знайомого

19 квітня до відділення поліції надійшло повідомлення про те, що до лікарні госпіталізували 37-річного жителя міста Барвінкове з колото-різаною раною грудної клітки.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Правоохоронці вилучили речові докази, у тому числі знаряддя злочину. Також вони встановили обставини злочину та особу зловмисника.

У стані алкогольного сп’яніння чоловіки посварилися. В результаті суперечки зловмисник завдав потерпілому удар ножем. Пораненого доставили в лікарню.

Зловмисником виявився раніше судимий 33-річний житель району.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочину. На даний час вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

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