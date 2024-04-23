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23.04.2024  17:09   Дмитро Колонєй

Ув'язнили поштарку з Харкова, яка працювала на ворога

Отримала реальний строк прибічниця ворога у Харкові.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 55-річна жінка, яка з кінця лютого 2022 року перебувала у Харкові,  працюючи оператором звʼязку в одному з відділень Укрпошти, перешла на бік ворога: 
 
  • почала спілкуватися через Телеграм з двома представниками держави-агресора. Один з них — військовослужбовець армії агресора, інший — бойовик так званої «ДНР»; 
  • передавала російським кураторам необхідну інформацію по Харкову, а саме про місця дислокації ЗСУ, розташування української військової техніки;
  • надавала дані про пункти видачі гуманітарної допомоги;
  • надсилала їм відеозаписи руйнувань, спричинених обстрілами російських військових, для подальшого корегування їх вогню. 
 
У суді жінка свою вину не визнала та назвала всі доводи правоохоронців «дезінформацією». 
 
10 березня 2023 колегія суддів Жовтневого районного суду м. Харкова винесла обвинувальний вирок. Жінці призначено остаточне покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного їй на праві власності майна. 
 
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Сторона захисту подала апеляційну скаргу, в якій просила скасувати вирок та направити на новий розгляд до суду першої інстанції. Проте колегія суддів Харківського апеляційного суду відмовила у задоволенні апеляційної скарги. 
 
Надалі сторона захисту подала касаційну скаргу на рішення судів першої та апеляційної інстанцій.
 
Постановою Верховного Суду касаційну скаргу захисника залишено без задоволення, а судові рішення — без змін. 
 
Прокурори Харківської обласної прокуратури відстояли у Верховному Суді вирок. Жінці  призначено остаточне покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного їй на праві власності майна. 
 
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