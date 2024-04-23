23.04.2024 17:09 Дмитро Колонєй
Ув'язнили поштарку з Харкова, яка працювала на ворога
Отримала реальний строк прибічниця ворога у Харкові.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, 55-річна жінка, яка з кінця лютого 2022 року перебувала у Харкові, працюючи оператором звʼязку в одному з відділень Укрпошти, перешла на бік ворога:
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почала спілкуватися через Телеграм з двома представниками держави-агресора. Один з них — військовослужбовець армії агресора, інший — бойовик так званої «ДНР»;
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передавала російським кураторам необхідну інформацію по Харкову, а саме про місця дислокації ЗСУ, розташування української військової техніки;
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надавала дані про пункти видачі гуманітарної допомоги;
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надсилала їм відеозаписи руйнувань, спричинених обстрілами російських військових, для подальшого корегування їх вогню.
У суді жінка свою вину не визнала та назвала всі доводи правоохоронців «дезінформацією».
10 березня 2023 колегія суддів Жовтневого районного суду м. Харкова винесла обвинувальний вирок. Жінці призначено остаточне покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного їй на праві власності майна.
Сторона захисту подала апеляційну скаргу, в якій просила скасувати вирок та направити на новий розгляд до суду першої інстанції. Проте колегія суддів Харківського апеляційного суду відмовила у задоволенні апеляційної скарги.
Надалі сторона захисту подала касаційну скаргу на рішення судів першої та апеляційної інстанцій.
Постановою Верховного Суду касаційну скаргу захисника залишено без задоволення, а судові рішення — без змін.
Прокурори Харківської обласної прокуратури відстояли у Верховному Суді вирок. Жінці призначено остаточне покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного їй на праві власності майна.
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