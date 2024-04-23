Ігор Терехов повідомив про вибух у Харкові

У Харкові знову лунають вибухи.
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов поінформував про вибух у місті:
"Харків знову чує вибух. Будьте обережні.", - написав міський голова.
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про про атаку міста ворожою авіабомбою 23 квітня, під час якої були пошкоджені 15 приватних будинків у Салтівському районі.
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