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23.04.2024  17:36   

Ігор Терехов повідомив про вибух у Харкові

У Харкові знову лунають вибухи.


Ігор Терехов повідомив про вибух у Харкові

Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов поінформував про вибух у місті: 

"Харків знову чує вибух. Будьте обережні.", - написав міський голова. 

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про про атаку міста ворожою авіабомбою 23 квітня, під час якої були пошкоджені 15 приватних будинків у Салтівському районі.

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