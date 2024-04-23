23.04.2024 17:36

Ігор Терехов повідомив про вибух у Харкові

У Харкові знову лунають вибухи.



Ігор Терехов повідомив про вибух у Харкові



Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов поінформував про вибух у місті:

"Харків знову чує вибух. Будьте обережні.", - написав міський голова.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про про атаку міста ворожою авіабомбою 23 квітня, під час якої були пошкоджені 15 приватних будинків у Салтівському районі.