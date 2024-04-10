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10.04.2024  13:30   Віталій Хінєвіч

«Я знаю, що вам важко, але ваша стійкість, взаємодопомога та віра надихають всю країну» - Ігор Терехов звернувся до городян

Харківський міський голова Ігор Терехов у зверненні заявив, що місцева влада, центральна влада, наші Збройні Сили роблять все можливе, щоб захистити мирних жителів та забезпечити безперебійну роботу життєво важливих служб міста, передає РЕДПОСТ .

 
«Шановні харківʼяни. 
 
Ми переживаємо, напевно, найскладніший період в історії нашого міста. Ворожі удари завдають великих руйнувань, забираючи людські життя. Але я бачу, як попри все ви не втрачаєте мужності та віри.
 
Зараз ми усі - єдина команда, яка пройде крізь ці випробування. Місцева влада, центральна влада, наші Збройні Сили - всі ми робимо все можливе, щоб захистити мирних жителів та забезпечити безперебійну роботу життєво важливих служб міста.
 
Я дякую нашим комунальникам, рятувальникам, медикам, які, ризикуючи собою, повертають Харків до нормального життя. Ми безмежно вдячні нашим захисникам, які стоять на передовій, оберігаючи наш спокій.
 
Харків'яни, я знаю, що вам важко, але ваша стійкість, взаємодопомога та віра надихають всю країну. 
 
Разом ми здолаємо будь-які випробування і неодмінно відродимо наше місто кращім, ніж було. Адже Харків завжди був і залишиться оплотом мужності та незламного духу.
 
Ми переможемо! Ми все подолаємо! 
 
Слава Україні!»,- сказав Ігор Терехов.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов розповів, яку унікальну для України житлову програму розробляє Харків разом з німецькими партнерами.
 
Тэги:  харків, ігор терехов
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