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10.04.2024  14:05   Віталій Хінєвіч

На Харківщині жінка вдарила братом ножем

В ході сварки мешканка міста Мерефа завдала тяжких тілесних ушкоджень своєму родичу.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
8 квітня 55-річна жінка разом з братом та двома іншими чоловіками розпивали спиртні напої за місцем проживання. Між родичами виник словесний конфлікт. Вони вийшли на двір, де сварка переросла в бійку. Жінка схопила кухонний ніж та завдала братові удар в район грудної клітини.
 
Повернувшись до помешкання, вона розповіла про подію знайомому, який викликав швидку. Потерпілого прооперовано, лікарі оцінюють його стан як стабільно тяжкий.
 
Слідчі відділу поліції № 3 Харківського РУП №1 відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
 
Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. Зловмисницю затримано, їй повідомлено про підозру у скоєнні даного правопорушення.
 
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Тэги:  події, харків
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