10.04.2024 14:05 Віталій Хінєвіч
На Харківщині жінка вдарила братом ножем
В ході сварки мешканка міста Мерефа завдала тяжких тілесних ушкоджень своєму родичу.
8 квітня 55-річна жінка разом з братом та двома іншими чоловіками розпивали спиртні напої за місцем проживання. Між родичами виник словесний конфлікт. Вони вийшли на двір, де сварка переросла в бійку. Жінка схопила кухонний ніж та завдала братові удар в район грудної клітини.
Повернувшись до помешкання, вона розповіла про подію знайомому, який викликав швидку. Потерпілого прооперовано, лікарі оцінюють його стан як стабільно тяжкий.
Слідчі відділу поліції № 3 Харківського РУП №1 відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. Зловмисницю затримано, їй повідомлено про підозру у скоєнні даного правопорушення.
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