10.04.2024 12:45 Віталій Хінєвіч

28-річну харків'янку підозрюють у крадіжці мобільного телефону

Зловмисниця викрала у громадянки мобільний телефон та продала його.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

24 лютого до чергової частини поліції Шевченківського району міста Харкова звернулась жінка з заявою про скоєння щодо неї злочину. За словами потерпілої, під час знаходження на заправці по вулиці Клочківський, у неї викрали мобільний телефон.

Співробітники Харківського РУП № 3 встановили, що до скоєння злочину причетна 28-річна раніше не судима місцева мешканка. Викрадений телефон зловмисниця продала знайомому, який здав його до ломбарду.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. Зловмисниці повідомлено про підозру у скоєнні даного правопорушення.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області чоловік та жінка обікрали АЗС та зняли дорожній знак.