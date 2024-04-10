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10.04.2024  12:45   Віталій Хінєвіч

28-річну харків'янку підозрюють у крадіжці мобільного телефону

Зловмисниця викрала у громадянки мобільний телефон та продала його.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
24 лютого до чергової частини поліції Шевченківського району міста Харкова звернулась жінка з заявою про скоєння щодо неї злочину. За словами потерпілої, під час знаходження на заправці по вулиці Клочківський, у неї викрали мобільний телефон. 
 
Співробітники Харківського РУП № 3 встановили, що до скоєння злочину причетна 28-річна раніше не судима місцева мешканка. Викрадений телефон зловмисниця продала знайомому, який здав його до ломбарду. 
 
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. Зловмисниці повідомлено про підозру у скоєнні даного правопорушення.
 
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Тэги:  події, харків
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