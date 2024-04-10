10.04.2024 12:15

У квітні харківські комунальники усунули 75 аварій на водоводах

У квітні бригади аварійно-відновлювальних робіт комплексу «Харківводопостачання» ліквідували 75 позаштатних ситуацій на водоводах, упорядкували 88 оглядових колодязів із заміною запірної арматури та відремонтували 28 водорозбірних колонок, передає РЕДПОСТ .

Наприклад 9 квітня, 18 бригад усували 11 аварій на мережах. Зокрема, у Немишлянському районі ремонтники проводили відновлювальні заходи на трубопроводах вулиць Амосова та Куліничівської, в Індустріальному – на проспекті Героїв Харкова та вулиці Горлівській.

Також водоводи ремонтують на Салтівці проспектом Тракторобудівників та вулицею Світлою. Традиційно, планується подальший благоустрій місць розриттів. Ремонти проводяться без відключення послуг.

Загалом у цьому році робітники служби зовнішніх водопровідних мереж відреставрували 97 оглядових колодязів із заміною люків та оновили 95 засувок. Усі об'єкти системи водопостачання перебувають під постійним контролем, продовжуються їх планові огляди.

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