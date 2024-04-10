У квітні харківські комунальники усунули 75 аварій на водоводах

У квітні бригади аварійно-відновлювальних робіт комплексу «Харківводопостачання» ліквідували 75 позаштатних ситуацій на водоводах, упорядкували 88 оглядових колодязів із заміною запірної арматури та відремонтували 28 водорозбірних колонок, передає РЕДПОСТ .
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Сьогодні варто бути активним та самостійним. Уникайте конфліктів та потрапляння у залежність від інших. Проекти будуть успішними, але варто очікувати на деякі складнощі.
У Харкові на небі не буде жодної хмаринки. Без опадів.
10 квітня у різних країнах світу відзначається чергове сімейне свято – День братів та сестер.
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