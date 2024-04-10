10.04.2024 11:55 Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов: Харків завжди був, є та буде українським містом

Перебуваючи під регулярними ворожими обстрілами, Харків постійно доводить те, що є українським містом.



Ігор Терехов: Харків завжди був, є та буде українським містом



Про це в інтерв’ю «Українській правді» заявив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

«Ми вже продемонстрували всьому світу, що харків’яни - українська нація. Соціологічні дослідження показують, що 95% містян проукраїнськи налаштовані», - розповів мер.

Ігор Терехов також зазначив, що в Харкові триває перейменування топонімів, назви яких пов’язані з країною-агресором.

«У нас є певне переосмислення радянських часів. Ситуація з перейменуванням складна: хтось приймає його, хтось не приймає. Але повинен пройти час, і люди зрозуміють, для чого це робиться. Є закон, якого ми дотримуємося», - підкреслив очільник міста.

Крім того, він висловив упевненість, що ворог не зможе реалізувати плани щодо захоплення Харкова.

«Нам все одно, чого вони прагнуть. Важливо, що для перемоги робимо ми. Харків ніхто ніколи не віддасть!» - наголосив Ігор Терехов.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов перейменував низку російських та імперських топонімів у Харкові.