10.04.2024 11:40 Віталій Хінєвіч

У Харкові виклали іграшки до пам'ятника дітям, які загинули від рук окупантів (фото)

10 квітня співробітники Центрального парку виклали іграшки на згадку про загиблих дітей, передає РЕДПОСТ .



РЕДПОСТ

Наприкінці минулого року, співробітники парку зібрали іграшки біля підніжжя пам'ятника Маленьким янголам, які забруднилися і потребували очищення.

«Ми забрали іграшки до Центрального парку. Там ми їх почистили, зберігали весь холодний сезон. Зараз, коли настало тепло, повернули ці іграшки на їхнє місце», - сказав спікер Центрального парку Харкова Андрій Кравченко.

Чистка іграшок проходила за допомогою потужностей, які має парк Харкова.

«Є великі промислові пральні машини. Саме за допомогою їх були переведені до ладу іграшки»,- додав Андрій Кравченко.

Окремо він наголосив, що це робиться заради дітей, які сьогодні не бачать сонця і на згадку про них.

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