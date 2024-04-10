10.04.2024 13:05 Віталій Хінєвіч

У «Харківобленерго» повідомили про фейки, які поширює ворог

Шановні споживачі, закликаємо вас з холодним розумом ставитися до будь-якої інформації в інтернеті на тему електропостачання Харкова та Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харьковобленерго».

Останнім часом ми помітили у соціальних мережах, зокрема на нашій сторінці у Facebook, активізацію акаунтів, які мають ознаки штучно створених: так званих "ботів".

«Користуючись психологічним станом харків'ян у зв'язку з щоденними обстрілами та складною ситуацією, яка склалася після російських ракетних атак на енергетичні об'єкти, анонімні дописувачі поширюють неправдиву або викривлену інформацію щодо ситуації в місті та в українській енергосистемі зокрема.

Якщо ви бачите ознаки того, що ця інформація може не відповідати дійсності (немає посилань на джерело, цитуються невідомі вам "експерти", чи коментарі пишуться із закритих чи пустих аккаунтів), проігноруйте її або знайдіть сайти, яким можна довіряти. Контролюйте власні емоції.

Це єдине достеменно дієве рішення, яке допоможе не потрапити на гачок бота. Просимо вас не довіряти фейкам та не поширювати їх!»,- йдеться у повідомленні.

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