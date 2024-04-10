10.04.2024 10:15 Віталій Хінєвіч
Найвищий рівень пожежної небезпеки: лісівники звернулися до мешканців Харківщини
Нині перебувати у лісі небезпечно, а тим паче розводити багаття.
Зазначається, що згідно зі статистикою 90% усіх пожеж виникає з вини населення. Найчастіше - через випалювання сухої трави поблизу лісів, необачно кинутий недопалок або ж непогашене багаття у лісі. Усі ці дії є причинами загорянь у лісах, які призводять до значних матеріальних збитків та завдають непоправної шкоди екосистемі.
Протягом пожежонебезпечного періоду забороняється:
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розведення багаття у лісі та лісопосадках
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заїзд на територію лісового фонду (крім транзитних шляхів) транспортних засобів та інших механізмів, за винятком тих, що використовуються для лісогосподарських заходів;
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палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники, недопалки;
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залишати у лісі просочене мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;
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випалювати траву та інші рослинні рештки на землях лісового фонду, сільськогосподарських угіддях, а також на інших земельних ділянках, що безпосередньо примикають до лісу.
Під час найвищого класу пожежної небезпеки та до завершення воєнного стану відвідувати ліси на території областей категорично заборонено.
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