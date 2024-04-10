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10.04.2024  10:40   Віталій Хінєвіч

«Неважливо, що хочуть вони, важливо як ми даватимемо відсіч»: Ігор Терехов про чутки стосовно наступу на Харків

Харківський міський голова в інтерв'ю «Українській правді» прокоментував чутки, які поширює ворог щодо наступу на місто, передає РЕДПОСТ .

 
«З першого дня повномасштабної війни наш противник намагався захопити Харків. Були і ДРГ, які заходили до нього. Наші військові вщент розбили їх. Неважливо, що хочуть вони, важливо, як ми даватимемо відсіч планам агресора і знищуватимемо їх плани», - сказав мер міста.
 
Водночас Ігор Терехов додав, що ворог також використовує ІПСО.
 
«Ситуація складна, вона нелегка. Однак ми витримаємо це»,- додав Ігор Терехов.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов розповів про захист неба над Харковом.
Тэги:  агрессия россии, харків, ігор терехов
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