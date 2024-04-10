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10.04.2024  09:50   Віталій Хінєвіч

"Ми робимо все можливе, щоб було сучасне ППО": Ігор Терехов про захист неба над Харковом

Харківський міський голова Ігор Терехов в інтерв'ю «Українській правді» розповів, що ситуація із системами ППО невтішна, проте йде робота для зміни ситуації, передає РЕДПОСТ .


Фото з відкритих джерел
«З ППО справді невтішна ситуація. Президент також каже, що необхідне ППО. Ми спілкувалися із Володимиром Зеленським під час приїзду до Харкова. Роблять усе можливе для того, щоб ми мали сучасне ППО. Це першочергове питання», - сказав Ігор Терехов.
 
Водночас варто зазначити, що у своєму зверненні Президент України Володимир Зеленський наголосив на тому, що російський терор стосовно Харкова триває.
 
«Особлива увага до Харкова. Ситуація у місті дуже жорстка. Постійний російський терор, тепер ще фактично кожен день і авіабомби. Ми шукаємо можливості дати Харкову більше захисту неба», - зазначив Володимир Зеленський.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов розповів, яку унікальну для України житлову програму розробляє Харків разом з німецькими партнерами.
 
Тэги:  харків, ігортерехов, ппо
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