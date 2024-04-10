10.04.2024 09:50 Віталій Хінєвіч

"Ми робимо все можливе, щоб було сучасне ППО": Ігор Терехов про захист неба над Харковом

Харківський міський голова Ігор Терехов в інтерв'ю «Українській правді» розповів, що ситуація із системами ППО невтішна, проте йде робота для зміни ситуації, передає РЕДПОСТ .



Фото з відкритих джерел

«З ППО справді невтішна ситуація . Президент також каже, що необхідне ППО. Ми спілкувалися із Володимиром Зеленським під час приїзду до Харкова. Роблять усе можливе для того, щоб ми мали сучасне ППО. Це першочергове питання», - сказав Ігор Терехов.

Водночас варто зазначити, що у своєму зверненні Президент України Володимир Зеленський наголосив на тому, що російський терор стосовно Харкова триває.

«Особлива увага до Харкова. Ситуація у місті дуже жорстка. Постійний російський терор, тепер ще фактично кожен день і авіабомби. Ми шукаємо можливості дати Харкову більше захисту неба», - зазначив Володимир Зеленський.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов розповів, яку унікальну для України житлову програму розробляє Харків разом з німецькими партнерами.