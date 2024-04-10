10.04.2024 09:50 Віталій Хінєвіч
"Ми робимо все можливе, щоб було сучасне ППО": Ігор Терехов про захист неба над Харковом
Харківський міський голова Ігор Терехов в інтерв'ю «Українській правді» розповів, що ситуація із системами ППО невтішна, проте йде робота для зміни ситуації, передає РЕДПОСТ .
Фото з відкритих джерел
«З ППО справді невтішна ситуація
. Президент також каже, що необхідне ППО. Ми спілкувалися із Володимиром Зеленським під час приїзду до Харкова. Роблять усе можливе для того, щоб ми мали сучасне ППО. Це першочергове питання», - сказав Ігор Терехов.
Водночас варто зазначити, що у своєму зверненні Президент України Володимир Зеленський наголосив на тому, що російський терор стосовно Харкова триває.
«Особлива увага до Харкова. Ситуація у місті дуже жорстка. Постійний російський терор, тепер ще фактично кожен день і авіабомби. Ми шукаємо можливості дати Харкову більше захисту неба», - зазначив Володимир Зеленський.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що Ігор Терехов розповів, яку унікальну
для України житлову програму розробляє Харків разом з німецькими партнерами.
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