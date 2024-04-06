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06.04.2024  13:25   Віталій Хінєвіч

У Харкові комунальники усувають наслідки ворожого обстрілу

Комунальні служби міста Харкова усувають наслідки ворожого обстрілу, який стався сьогодні вночі, 6 квітня, в Шевченківському районі.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Працівники КП «Житлокомсервіс» обстежують будинки на наявність пошкоджень. КП «Харківблагоустрій» прибирає скло та габаритне сміття. Також робітники СКП «Харківзеленбуд» розчищають прохід до житлових будинків від гілля дерев.
 
Крім того, фахівці КП «Харківспецбуд», КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» і КП «Харківжитлобуд» закривають вибиті вікна.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 6 квітня 2024 року близько 00:20 збройні сили рф завдали ракетні удари по житловому масиву Шевченківського району міста Харкова.
 
Тэги:  жкг, харків
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