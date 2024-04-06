Наслідки нічного обстрілу Шевченковського району Харкова (фото)

Опівночі, доки харківʼяни мирно спали, окупант двічі ударив ракетами по спальному району Олексіївки.
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Фінансові справи та приємні сюрпризи – головні теми дня. Остерігайтеся ризикованих рішень.
Небо у Харкові цього дня буде ясним недовго, вже вдень воно затягнеться хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Ранок і день пройдуть без опадів. Увечері можливий дрібний дощ.
6 квітня відзначається Міжнародний день спорту на благо розвитку та миру.
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