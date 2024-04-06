    
Главная Фото Надзвичайні події та кримінал Наслідки нічного обстрілу Шевченковського району Харкова (фото)
06.04.2024  13:48   

Наслідки нічного обстрілу Шевченковського району Харкова (фото)

Опівночі, доки харківʼяни мирно спали, окупант двічі ударив ракетами по спальному району Олексіївки.


Фото: РЕДПОСТ
"Загинуло шестеро людей. Ще одинадцять цивільних зараз перебувають у лікарнях міста. 
 
Пошкоджень зазнали 9 жилих багатоповерхівок і 3 гуртожитки. А також 2 дитсадки, 2 школи, автозаправка та кілька десятків крамниць. Вибитих за раз вікон нарахували вже понад 3600. 
 
Всі профільні муніципальні служби працюють на місцях влучання разом з працівниками ДСНС, правоохоронцями, волонтерськими організаціями. 
 
Водопостачання в будинки, що зазнали руйнувань, повністю відновлене. 
 
Усім постраждалим надаємо необхідну гуманітарну допомогу та пропонуємо  дах над головою. 
 
Росія — держава-вбивця! І рано чи пізно вона відповість за кожне зруйноване нею життя" - написав Харківський міський голова Ігор Терехов на своїй сторінці в Телеграмі.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Фотогалерея

Тэги:  харків, агрессия россии, обстріл
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
06.04 ЖКГ У Харкові комунальники усувають наслідки ворожого обстрілу 06.04 ЖКГ В АТ «Харківобленерго» звернулися до споживачів електрики 06.04 Надзвичайні події Поліція розшукує свідків пограбування 78-річної жінки на Харківщині
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 