06.04.2024 13:48

Наслідки нічного обстрілу Шевченковського району Харкова (фото)

Опівночі, доки харківʼяни мирно спали, окупант двічі ударив ракетами по спальному району Олексіївки.



Фото: РЕДПОСТ

"Загинуло шестеро людей. Ще одинадцять цивільних зараз перебувають у лікарнях міста.

Пошкоджень зазнали 9 жилих багатоповерхівок і 3 гуртожитки. А також 2 дитсадки, 2 школи, автозаправка та кілька десятків крамниць. Вибитих за раз вікон нарахували вже понад 3600.

Всі профільні муніципальні служби працюють на місцях влучання разом з працівниками ДСНС, правоохоронцями, волонтерськими організаціями.

Водопостачання в будинки, що зазнали руйнувань, повністю відновлене.

Усім постраждалим надаємо необхідну гуманітарну допомогу та пропонуємо дах над головою.

Росія — держава-вбивця! І рано чи пізно вона відповість за кожне зруйноване нею життя" - написав Харківський міський голова Ігор Терехов на своїй сторінці в Телеграмі.

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