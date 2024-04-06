    
Главная Новини Харкова ЖКГ В АТ «Харківобленерго» звернулися до споживачів електрики
06.04.2024  12:35   Віталій Хінєвіч

В АТ «Харківобленерго» звернулися до споживачів електрики

Звертається до жителів Харкова та Харківської області з наполегливим проханням: будь ласка, за можливості знизьте своє енергоспоживання.

 
Про це повідомили у прес-службі АТ «Харківобленерго», передає РЕДПОСТ.
 
Зазначається, що якщо довго не було світла, то після його появи варто утриматися від увімкнення одразу всіх електроприладів.
 
 Внаслідок перевантаження можуть відключатися  автоматичні вимикачі у вашому домоволодінні, що призводить до знеструмлення осель та необґрунтованих звернень щодо відновлення електропостачання. 
 
«Споживайте електрику зважено. Пам'ятайте: збільшення дефіциту електроенергії призводить до нових і триваліших відключень.
 
Допоможіть енергетикам у цей непростий час втримати баланс в енергосистемі, а також не забувайте про тих, хто в ці години досі без електрики. Від відповідальності кожного з нас зараз залежить, чи з'явиться у них світло найближчим часом»,- йдеться у повідомленні.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківський міський голова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону зазначив, що значною мірою не вистачає електрики, через що введено графіки відключення світла.
 
Тэги:  жкг, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
06.04 ЖКГ У Харкові комунальники усувають наслідки ворожого обстрілу 06.04 ЖКГ Харкову значно не вистачає електроенергії: Ігор Терехов про ситуацію зі світлом 05.04 ЖКГ З початку року комунальники здійснили поточний ремонт 225 водорозбірних колонок Харкова
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 