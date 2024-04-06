06.04.2024 12:35 Віталій Хінєвіч

В АТ «Харківобленерго» звернулися до споживачів електрики

Звертається до жителів Харкова та Харківської області з наполегливим проханням: будь ласка, за можливості знизьте своє енергоспоживання.

Зазначається, що якщо довго не було світла, то після його появи варто утриматися від увімкнення одразу всіх електроприладів.

Внаслідок перевантаження можуть відключатися автоматичні вимикачі у вашому домоволодінні, що призводить до знеструмлення осель та необґрунтованих звернень щодо відновлення електропостачання.

«Споживайте електрику зважено. Пам'ятайте: збільшення дефіциту електроенергії призводить до нових і триваліших відключень.

Допоможіть енергетикам у цей непростий час втримати баланс в енергосистемі, а також не забувайте про тих, хто в ці години досі без електрики. Від відповідальності кожного з нас зараз залежить, чи з'явиться у них світло найближчим часом»,- йдеться у повідомленні.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківський міський голова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону зазначив, що значною мірою не вистачає електрики , через що введено графіки відключення світла.