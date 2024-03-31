31.03.2024 11:00 Дмитро Колонєй
Правоохоронці показали, як виглядає селище Харківщини після обстрілу
Під час цього удару ворога загинув 19-річний мешканець Харківщини.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, 31 березня 2024 року близько 00:35 російські військові масовано обстріляли
селище Борова Ізюмського району. Загинув 19-річний хлопець. Осколкове поранення отримав чоловік 27 років. Його госпіталізовано до лікарні у важкому стані.
У населеному пункті пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки, магазини тощо.
За попередніми даними, ворог завдав удар по місту з РСЗВ «Ураган».
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
писав, що росіяни п'ять разів за добу гатили
по місту Харківщини.
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