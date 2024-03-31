31.03.2024 11:00 Дмитро Колонєй

Правоохоронці показали, як виглядає селище Харківщини після обстрілу

Під час цього удару ворога загинув 19-річний мешканець Харківщини.

Як повідомляє РЕДПОСТ , 31 березня 2024 року близько 00:35 російські військові масовано обстріляли селище Борова Ізюмського району. Загинув 19-річний хлопець. Осколкове поранення отримав чоловік 27 років. Його госпіталізовано до лікарні у важкому стані.

У населеному пункті пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки, магазини тощо.

За попередніми даними, ворог завдав удар по місту з РСЗВ «Ураган».

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що росіяни п'ять разів за добу гатили по місту Харківщини.