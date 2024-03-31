    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Правоохоронці показали, як виглядає селище Харківщини після обстрілу
31.03.2024  11:00   Дмитро Колонєй

Правоохоронці показали, як виглядає селище Харківщини після обстрілу

Під час цього удару ворога загинув 19-річний мешканець Харківщини.

Показали, як виглядає селище Харківщини після обстрілу правоохоронці
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 31 березня 2024 року близько 00:35  російські військові масовано обстріляли селище Борова Ізюмського району. Загинув 19-річний хлопець. Осколкове поранення отримав чоловік 27 років. Його госпіталізовано до лікарні у важкому стані. 
 
Показали, як виглядає селище Харківщини після обстрілу правоохоронці
 
Показали, як виглядає селище Харківщини після обстрілу правоохоронці
 
У населеному пункті пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки, магазини тощо.
 
Показали, як виглядає селище Харківщини після обстрілу правоохоронці
 
За попередніми даними, ворог завдав удар по місту з РСЗВ «Ураган». 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що росіяни п'ять разів за добу гатили по місту Харківщини.
 
Тэги:  агрессия россии, обстріл, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
31.03 Надзвичайні події Окупанти п'ять разів за добу гатили по місту Харківщини (фото) 31.03 Надзвичайні події Загарбники вбили молоду людину на Харківщині 30.03 Надзвичайні події Внаслідок обстрілу Харкова поранено людину
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 