31.03.2024 11:56

Харківський спортсмени зібрали врожай нагород на чемпіонаті України з шорт-треку

Харківські бігуни по льоду стали чемпіонами та призерами України.

Як повідомляє РЕДПОСТ, спортсмени Харківщини вибороли золоті нагороди на чемпіонаті України з шорт-треку, який пройшов з 26 по 28 березня 2024 року в польському місті Білосток.

Спортсмени Харківської області здобули 13 золотих, 16 срібних та 12 бронзових нагород. Найбільшу кількість золотих медалей Харківщині принесли юніори.

Максим Спориш став чемпіоном на усіх трьох дистанціях 1500, 1000 й 500 метрів. Дві золоті медалі виборола Діана Демочко, яка перемогла на дистанціях 500 та 1000 метрів. На дистанції 1500 метрів перемогла також харківська спортсменка Вероніка Кремер. Крім того на її рахунку срібні медалі на дистанціях 500 та 1000 метрів.

Призерами серед юніорів також стали: Максим Топчій (2-е місце 1500 м, 2-е місце 1000 м та 2-е місце 500 м), Дмитро Козико (3-е місце 1500 м та 3-е місце 1000 м) і Жана Бочарова (3-е місце 1500 м).

В змаганнях серед дорослих Світлана Репецька стала срібною призеркою на дистанціях 1500 та 1000 метрів, а також здобула «бронзу» на дистанції 500 метрів. В свою чергу, Мирослава Селюкова посіла треті місця на дистанціях 1500 та 1000 метрів.

В жіночій естафеті на 3000 метрів всі призові місця були за харківськими спортсменками. Світлана Репецька посіла перше місце в складі об’єднаної команди з представницями інших областей.

Мирослава Селюкова, Марія Долгополова, Вероніка Кремер та Жана Бочарова стали срібними призерками, а Тетяна Зарванська, Вікторія Червенко та Анастасія Філоніч стали третіми.

В чоловічій естафеті на 5000 метрів всі призові місця також розподілили між собою харків’яни. Данило Федоренко, Даніїл Бергін, Ростислав Леонтенко та Нікіта Зікунов посіли перше місце. Крім того Нікіта Зікунов виконав норматив майстра спорту України. Друге місце було за Владиславом Неміро, Микитою Неміро та Володимиром Мельником. Бронзовими призерами стали Дмитро Покровський, Максим Топчій, Олександр Гагатік та Богдан Мошенський.

Також у змаганнях серед чоловіків Ростислав Леонтенко став срібним призером на дистанції 500 метрів та бронзовим на дистанції 1000 метрів. Данило Федоренко здобув срібну медаль на дистанції 1000 метрів, а Даніїл Бергін – «срібло» на 1500 метрів.

У мікс-естафеті на дистанції 2000 метрів харків’яни Данило Федоренко та Ростислав Леонтенко в складі об’єднаної команди зі спортсменками з інших областей посіли перше місце, а Даніїл Бергін, Світлана Репецька та Мирослава Селюкова стали третіми.

В змаганнях серед юнаків Кирило Коваленко став чемпіоном України на дистанціях 1500, 1000 й 500 метрів, а Максим Смородський посів друге місце на дистанції 1000 метрів та третє на 1500 метрів.

Серед дівчат Катерина Моісеєва посіла другі місця на дистанціях 500, 1000 й 1500 метрів, а Софія Теліцина стала бронзовою призеркою на дистанції 500 метрів.

Катерина Моісеєва і Софія Теліцина в складі об’єднаної команди перемогли в естафеті на 3000 метрів серед дівчат.