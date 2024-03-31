31.03.2024 12:33 Дмитро Колонєй

Росія знову може бити Калібрами: Кирило Буданов

Очильник воєнної розвідки розповів, як змінилася ситуація у РФ.

Як повідомляє РЕДПОСТ, очильник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов у ефірі телемарафону зазначив, що російський флот накопичував крилаті ракети "Калібр". За його словами ці ракети "абсолютно готові до застосування".

Росія використовувала крилаті ракети Х-101 замість "Калібрів", оскільки вони є ефективнішими.

"Найближчим часом, я думаю, ми знову побачимо "Калібри", тому що кількість Х-101 значно скоротилася... Є нормативно-правові акти, документи, рішення і т.д. Перше - це поновити запас ракет флоту, бо вони значно на той час скоротилися. Це завдання вони виконали. Тобто зараз вони технічно готові до їх застосування."

Варто додати, що минулого року росіяни активно використовували крилаті ракети "Калібр" морського базування для ударів по енергетиці України. Цього року ворог майже не застосував цей тип ракет.