31.03.2024 13:20 Дмитро Колонєй

Ігор Терехов привітав з Великоднем вірян західного обряду

Мер Харкова звернувся з вітальним словом до католиків та протестантів міста.



Ігор Терехов привітав з Великоднем вірян західного обряду



Як повідомляє РЕДПОСТ , мер Харкова Ігор Терехов звернувся з вітальним словом до Великодня до вірян вірян західного обряду.

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Очильник міста побажав, щоб перемога України настала якнайшвидше та зазначив, що Великдень - найбільше свято в календарі усіх християн.

«Я хочу побажати нам усім миру на нашій землі. Воскресіння Ісуса Христа - це найбільше свято, і воно символізує вічну перемогу добра над злом. Дякую кожному з вас, хто не втрачає надії, хто живе з Богом у серці, допомагає місту й своїм ближнім. Дякую славетним воїнам, завдяки яким живе і працює Харків!» - сказав мер.