31.03.2024 09:24 Дмитро Колонєй

Окупанти п'ять разів за добу гатили по місту Харківщини (фото)

Через обстріли окупаційної армії на Харківщині є загиблі та поранені.

Як повідомляє РЕДПОСТ , окупанти продовжують обстрілювати мирні міста та села Харківської області.

30 березня близько 21:08 загарбники знову обстріляли центральний район міста. 35-річний чоловік і 77-річна жінка були поранені. Пошкоджені житлові багатоповерхівки, приватні автомобілі.

Борова. 31 березня близько 00:35 військові рф обстріляли селище з РСЗВ Ураган. Внаслідок обстрілу Від осколкових поранень загинув чоловік 2005 р.н. та отримав поранення чоловік 1997 р.н. Пошкоджено багатоквартирні чотириповерхові будинки, магазин, приватні автомобілі.

Дергачі. 30 березня внаслідок ворожого обстрілу, який стався близько 22:00, пошкоджено приватний будинок та господарчу споруду.

Колісниківка. 30 березня о 08:30 росіяни задали удару з артилерії. Внаслідок артобстрілу пошкоджено домоволодіння.

Куп'янськ-Вузловий. 30 березня близько 13:10 внаслідок обстрілу росіянами з РСЗВ «Ураган» пошкоджено чотири домоволодіння, паркани, господарчі споруди, виникла пожежа.

Вовчанськ. 30 березня російські терористи гатили по місту з артилерії, завдавали авіаудари керованими авіабомбами. Ворог здійснив обстріли міста о 12:30, 13:08, 15:30, 16:30, 22:00. Внаслідок обстрілів військовими рф пошкоджено та зруйновано житлові будинки, господарські споруди, приватні автомобілі. В одному з будинків виникла пожежа.

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Упродовж доби слідчі, криміналісти та вибухотехніки здійснили огляди місць подій. Опрацювали та задокументували факти пошкодження споруд та житлових будинків внаслідок обстрілів, відкрили кримінальні провадження.

⏹Тривають евакуаційні заходи з небезпечних районів Харківської області. Особовим складом Куп’янського районного відділу поліції 30 березня евакуйовано шість громадян: трьох жінок і трьох чоловіків.