31.03.2024 09:24 Дмитро Колонєй
Окупанти п'ять разів за добу гатили по місту Харківщини (фото)
Через обстріли окупаційної армії на Харківщині є загиблі та поранені.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, окупанти продовжують обстрілювати мирні міста та села Харківської області.
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30 березня близько 21:08 загарбники знову обстріляли центральний район міста. 35-річний чоловік і 77-річна жінка були поранені. Пошкоджені житлові багатоповерхівки, приватні автомобілі.
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Борова. 31 березня близько 00:35 військові рф обстріляли селище з РСЗВ Ураган. Внаслідок обстрілу Від осколкових поранень загинув чоловік 2005 р.н. та отримав поранення чоловік 1997 р.н. Пошкоджено багатоквартирні чотириповерхові будинки, магазин, приватні автомобілі.
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Дергачі. 30 березня внаслідок ворожого обстрілу, який стався близько 22:00, пошкоджено приватний будинок та господарчу споруду.
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Колісниківка. 30 березня о 08:30 росіяни задали удару з артилерії. Внаслідок артобстрілу пошкоджено домоволодіння.
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Куп'янськ-Вузловий. 30 березня близько 13:10 внаслідок обстрілу росіянами з РСЗВ «Ураган» пошкоджено чотири домоволодіння, паркани, господарчі споруди, виникла пожежа.
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Вовчанськ. 30 березня російські терористи гатили по місту з артилерії, завдавали авіаудари керованими авіабомбами. Ворог здійснив обстріли міста о 12:30, 13:08, 15:30, 16:30, 22:00. Внаслідок обстрілів військовими рф пошкоджено та зруйновано житлові будинки, господарські споруди, приватні автомобілі. В одному з будинків виникла пожежа.
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Упродовж доби слідчі, криміналісти та вибухотехніки здійснили огляди місць подій. Опрацювали та задокументували факти пошкодження споруд та житлових будинків внаслідок обстрілів, відкрили кримінальні провадження.
⏹Тривають евакуаційні заходи з небезпечних районів Харківської області. Особовим складом Куп’янського районного відділу поліції 30 березня евакуйовано шість громадян: трьох жінок і трьох чоловіків.
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