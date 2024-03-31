31.03.2024 08:53 Дмитро Колонєй

Загарбники вбили молоду людину на Харківщині

Оперативна ситуація по Харківщині на 31 березня 2024 року від ДСНС.

Як повідомляє РЕДПОСТ, 30 березня 2024 року окупанти у 21:10 обстріляли Шевченківський район Харкова, ймовірно КАБ. Пошкоджені 8 споруд та будинків, 1 автівку. Постраждав 35-річний чоловік та 77-річна жінка.

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Дворічна, Синьківка, Петропавлівка та ін. Авіаударів зазнали н.п. Кудіївка, Стрілеча, Плетенівка, Григорівка, Синьківка, Петропавлівка.

02:27 смт Борова. Влучання в землю. Частково зруйновано приватний житловий будинок. Постраждалих немає.

02:04 – 2:27 смт Борова Ізюмського району. Внаслідок серії обстрілів Пошкоджено 9 автівок. Без постраждалих.

01:20 смт Борова Ізюмського району. Внаслідок влучання в землю поблизу СТО пошкоджено 3 автомобілі, 2 торгівельні павільйони та фасад будівлі. Загинув 19-річний чоловік. Ще один 27-річний чоловік з пораненнями госпіталізований.

00:59 смт Борова Ізюмського району, пошкоджена житлова 4-поверхова будівля. Влучання попередньо боєприпасом "Смерч" в квартиру. Без постраждалих.

22:01 м. Вовчанськ внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені 3 приватні будинки, автомобіль, господарча споруда. Без постраждалих.

13:35 с. Куп'янськ-Вузловий. Внаслідок артобстрілу пошкоджене приватне домоволодіння, паркан. Постраждалих немає.

12:30 та 16:00 відбувся ворожий артобстріл м. Вовчанськ. Внаслідок чого пошкоджено приватний будинок та 2 приватні автомобілі. Постраждалих немає.

08:30 Внаслідок обстрілу з РСЗВ с. Колісниківка Куп'янського району пошкоджено приватний будинок. Без постраждалих.

30 березня 08:30 с. Чернещина Ізюмського району. Внаслідок обстрілу пошкоджене приватне домоволодіння. Горів житловий будинок. Жертв та постраждалих немає.

За минулу добу на Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не вів.

Упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 35,77 га території, знищили 251 вибухонебезпечний предмет.