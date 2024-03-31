31.03.2024 08:37 Дмитро Колонєй
Рятувальники Харківщини загасили три пожежі, спричинені обстрілами
Оперативна інформація на 31 березня по Харківщині від ДСНС.
Рятувальники Харківщини загасили три пожежі, спричинені обстрілами
Як повідомляє РЕДПОСТ
, Протягом доби з 30 по 31 березня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили
47 оперативних виїздів, з яких:
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31 – на ліквідацію пожеж, 3 з яких спричинені ворожими обстрілами;
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2 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;
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5 - на обстеження території після обстрілу;
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6 – на допомогу населенню;
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3 – інші виїзди.
О 08:30 окупанти влучили у приватне домоволодіння у с. Чернещина Ізюмського району. Рятувальникам ДСНС довелось гасити пожежу на площі 50 кв.м.
Кількома годинами потому були обстріляні околиці с. Куп'янськ-Вузловий. Горів житловий будинок на площі 70 кв.м.
Нарешті, близько 22:00 під ворожий удар потрапив Вовчанськ. Горіли 3 приватних будинки, господарча споруда та автомобіль. Загальна площа пожеж склала близько 170 кв.м.
Всі пожежі, спричинені російськими загарбниками ліквідовані силами ДСНС.
Рятувальники м. Харкова та Ізюмського району області 5 разів виїжджали на перевірку місць влучання ворожих засобів ураження.
У м. Харків, Шевченківського району внаслідок обстрілу пошкоджені скління та легкі конструктивні елементи в 7-ми багатоквартирних житлових будинків. Дві людини постраждали.
В селі Борова Ізюмського району внаслідок обстрілу пошкоджені приватні будинки, житловий багатоквартирний будинок, СТО та декілька автівок. Поранено 1 чоловіка та ще 1 загинув.
Також вогнеборці ліквідували 20 пожеж в екосистемах на загальній площі понад 4,8 га.
Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 59 одиниці вибухонебезпечних предметів.
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