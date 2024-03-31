31.03.2024 10:18

Який радіаційний фон в Харкові та області на 31 березня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 31 березня 2024 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Золочів - 14 Харків - 10 Богодухів - 14 Коломак - 11 Великий Бурлук - 12 Печеніги -14 Слобожанське - 11 Куп’янськ -11 Красноград - 12 Лозова - 11 Ізюм - 12

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 30 березня 2024 року.