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31.03.2024  10:18   

Який радіаційний фон в Харкові та області на 31 березня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 31 березня 2024 року радіаційний фон  (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

  • Золочів - 14
    Харків - 10
    Богодухів - 14
    Коломак - 11
    Великий Бурлук - 12
    Печеніги -14
    Слобожанське - 11
    Куп’янськ -11
    Красноград - 12
    Лозова - 11
    Ізюм - 12
     
     

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 30 березня 2024 року.

 

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