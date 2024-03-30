Наслідки авіаударів по двом населеним пунктам Харківської області показали в прокуратурі (фото)

Прокурори задокументували наслідки ворожих авіаударів по населеним пунктам Ізюмського та Купʼянського районів Харківщини.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням Прокуратуру Харківської області, ввечері 29 березня було обстріляне селище Борова Ізюмського району російськими збройними силами. В результаті цього події було пошкоджено більше 15 житлових будинків.
Також вчора під обстрілами знаходилося село Устинівка Куп'янського району. Три житлові будівлі було повністю зруйновано, а ще чотири отримали пошкодження.
За попередніми даними, ворог скинув авіабомби на обидва населені пункти Харківщини.
Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил російської федерації. За процесуальним керівництвом Ізюмської та Куп'янської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).
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