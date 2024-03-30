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30.03.2024  13:25   Рита Парфенова

Наслідки авіаударів по двом населеним пунктам Харківської області показали в прокуратурі (фото)

Прокурори задокументували наслідки ворожих авіаударів по населеним пунктам Ізюмського та Купʼянського районів Харківщини.

Новини Харкова: ворог скинув авіабомби на Борову та Устиновку

Як  повідомляє РЕДПОСТ з посиланням Прокуратуру Харківської області, ввечері 29 березня було обстріляне селище Борова Ізюмського району російськими збройними силами. В результаті цього події було пошкоджено більше 15 житлових будинків.

Новини Харкова: ворог скинув авіабомби на Борову та Устиновку

Також вчора під обстрілами знаходилося село Устинівка Куп'янського району. Три житлові будівлі було повністю зруйновано, а ще чотири отримали пошкодження.

Новини Харкова: ворог скинув авіабомби на Борову та Устиновку

За попередніми даними, ворог скинув авіабомби на обидва населені пункти Харківщини.

Новини Харкова: ворог скинув авіабомби на Борову та Устиновку

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил російської федерації. За процесуальним керівництвом Ізюмської та Куп'янської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Новини Харкова: ворог скинув авіабомби на Борову та Устиновку

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 30 березня 2024 року.

Новини Харкова: ворог скинув авіабомби на Борову та Устиновку

Тэги:  обстріл, харкеів, агрессия россии
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