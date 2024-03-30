30.03.2024 08:11 Рита Парфенова

Російські окупанти завдали авіаударів по селищах Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині вранці 30 березня 2024 року поінформували у Генеральному штабі ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна:

на Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

на Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів .

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Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Бочкове, Успенівка, Хрипуни, Ізюмське, Зибине, Лиман Харківської області. Під артилерійським вогнем були близько 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 29 березня 2024 року.