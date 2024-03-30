Російські окупанти завдали авіаударів по селищах Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині вранці 30 березня 2024 року поінформували у Генеральному штабі ЗСУ.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна:
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Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Бочкове, Успенівка, Хрипуни, Ізюмське, Зибине, Лиман Харківської області. Під артилерійським вогнем були близько 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 29 березня 2024 року.
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