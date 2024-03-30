30.03.2024 08:47 Рита Парфенова

Ворог бив по населених пунктах Харківщини КАБами, ракетами та з артилерії: руйнації, пожежі та постраждалі

Внаслідок російських обстрілів протягом минолої доби поранення отримав цивільний чоловік.



Фото: Поліція Харківської області

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка.

Зафіксовані руйнування:

село Кучерівка Куп'янського району. 29 березня о 01:00 внаслідок артобстрілу калібру 152 мм пошкоджено домоволодіння, господарчу споруду, автомобіль.

29 березня о 01:00 внаслідок артобстрілу калібру 152 мм пошкоджено домоволодіння, господарчу споруду, автомобіль. місто Куп'янськ. 29 березня близько 02:00, 13:18 окупанти обстрілювали місто з мінометів та артилерії. Внаслідок артобстрілу поранено цивільного чоловіка 1936 року народження. Пошкоджено будівлю 4-поверхової адміністративної будівлі, вікна та балкони житлового п’ятиповерхового будинку, автомобілі, сталася пожежа модульної котельні.

29 березня близько 02:00, 13:18 окупанти обстрілювали місто з мінометів та артилерії. Внаслідок артобстрілу поранено цивільного чоловіка 1936 року народження. Пошкоджено будівлю 4-поверхової адміністративної будівлі, вікна та балкони житлового п’ятиповерхового будинку, автомобілі, сталася пожежа модульної котельні. село Ізюмське Ізюмського району. 29 березня близько 02:15 війська рф вдарили керованою авіабомбою по селу. Внаслідок обстрілу пошкоджено три житлові будинки з господарськими спорудами, спорткомплекс школи.

29 березня близько 02:15 війська рф вдарили керованою авіабомбою по селу. Внаслідок обстрілу пошкоджено три житлові будинки з господарськими спорудами, спорткомплекс школи. село Устинівка Куп'янського району. 29 березня близько 06:30 внаслідок російського обстрілу пошкоджено домоволодіння, господарчі споруди.

29 березня близько 06:30 внаслідок російського обстрілу пошкоджено домоволодіння, господарчі споруди. село Бударки Чугуївського району. 29 березня о 08:30 військові завдали авіаудару керованими авіабомбами. Внаслідок обстрілу пошкоджено будинок, господарчі споруди.

29 березня о 08:30 військові завдали авіаудару керованими авіабомбами. Внаслідок обстрілу пошкоджено будинок, господарчі споруди. село Красноярське Куп'янського району . 29 березня о 08:38 на відкритій ділянці місцевості в полі поблизу села виявлено нерозірваний ворожий боєприпас КАБ-250.

. 29 березня о 08:38 на відкритій ділянці місцевості в полі поблизу села виявлено нерозірваний ворожий боєприпас КАБ-250. село Малинівка Чугуївського району. 29 березня близько 15:00 росіяни вдарили по селу ракетою Іскандер-М. Внаслідок обстрілу за межами села на відкритій місцевості сталося займання сухої трави та чагарника на площі 800 кв. м.

29 березня близько 15:00 росіяни вдарили по селу ракетою Іскандер-М. Внаслідок обстрілу за межами села на відкритій місцевості сталося займання сухої трави та чагарника на площі 800 кв. м. селище Куп'янськ-Вузловий . 29 березня о 15:20 відбувся артобстріл смт Куп’янськ-Вузловий. Пошкоджено котельне приміщення підприємства. Інформація щодо потерпілих не надходила.

. 29 березня о 15:20 відбувся артобстріл смт Куп’янськ-Вузловий. Пошкоджено котельне приміщення підприємства. Інформація щодо потерпілих не надходила. село Графське Чугуївського району. 29 березня о 19:20 внаслідок обстрілу сталося загорання двоповерхового будинку.

О 21:50 стався повторний обстріл села укерованими авіабомбами. Внаслідок чого горів приватний будинок. Постраждалих немає.

29 березня о 19:20 внаслідок обстрілу сталося загорання двоповерхового будинку. О 21:50 стався повторний обстріл села укерованими авіабомбами. Внаслідок чого горів приватний будинок. Постраждалих немає. село Синельникове Чугуївського району. 29 березня о 19:30 внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок.

29 березня о 19:30 внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок. село Борова Ізюмського району. 29 березня о 21:10 загарбники завдали авіаудари двома КАБами. Внаслідок обстрілу пошкоджено двоповерхову будівлю установ, 16 приватних будинків, 5 господарчих споруд та гараж. Постраждалих та загиблих немає.

Упродовж доби слідчі, криміналісти та вибухотехніки здійснили огляди місць подій. Опрацювали та задокументували факти пошкодження споруд та житлових будинків внаслідок обстрілів, відкрили кримінальні провадження.

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